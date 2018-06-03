Стали известны подробности кражи в квартире Вышинского

Андрей Доманский, адвокат Кирилла Вышинского, рассказал, как воры, по мнению украинской полиции, проникли в квартиру руководителя портала РИА «Новости Украина».

«По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж», – приводит его слова РИА «Новости».

Осмотр киевской квартиры завершен, дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины.

Как сообщил адвокат, «следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены».

Из квартиры пропали документы и ценности, передает ТАСС.