В Киеве обокрали квартиру Вышинского

Квартиру арестованного в Киеве руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского ограбили, сообщил адвокат Андрей Доманский.

На месте ограбления работает полиция, передает РИА «Новости».

Жена Вышинского Ирина рассказала, что в квартире все перевернуто вверх дном.

«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем», – сказала она.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление мародерством. «Это типичное бесстыдное мародерство, иначе это не назовешь», – сказал он.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога. В пятницу Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента Владимира Путина.