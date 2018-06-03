В Москве обрушился фасад жилого дома

На северо-востоке российской столицы произошло обрушение фасада жилого дома по улице Полярной, 18, сообщили в пресс-службе Северо-Восточного административного округа.

«Утром 3 июня 2018 года в доме по адресу улица Полярная, дом 18, произошло отслоение фрагментов декоративной кирпичной облицовки фасада на площади примерно 4 кв. м. Пострадавших нет», – приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в результате инцидента два припаркованных у дома автомобиля получили повреждения.

Дом обслуживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Южное Медведково». Специалисты сейчас проверяют состояния облицовки фасада и проводят ремонтные работы.

Причиной инцидента называется некачественный ремонт элементов фасада, который нарушил гидроизоляцию, в результате чего вода затекала за облицовку.

«Префект СВАО Валерий Виноградов дал поручение управам районов срочно провести мониторинг состояния облицовки фасадов жилых домов на предмет наличия аварийных элементов, требующих ремонта», – заключили в пресс-службе.