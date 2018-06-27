США запретили экспорт самолетов в Иран

Минфин США опубликовал документы, согласно которым отозваны две лицензии, позволявшие экспортировать и реэкспортировать в Иран коммерческие пассажирские самолеты и осушествлять ряд других сделок.

Отозваны связанные с Ираном генеральные лицензии H и I, выданные в связи с принятием Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

Напомним, в мае министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что экспортные лицензии, выданные компаниям Boeing и Airbus на поставки авиалайнеров Ирану, будут отозваны. При этом ранее компании заключили с Ираном сделки о поставке самолетов.

В Boeing оценили потери от выхода США из ядерной сделки с Ираном в 20 млрд долларов, а Тегеран собрался подать на корпорацию в суд из-за разрыва контракта.