США объявили о запрете поставок в Иран гражданских самолетов

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объявил, что экспортные лицензии, выданные компаниям Boeing и Airbus на поставки авиалайнеров Ирану, будут отозваны; на сворачивание операций с Ираном минфин США отвел производителям самолетов 90 дней.

«Как и ранее в течение всего процесса мы продолжим следовать руководству правительства США», – заявил пресс-секретарь концерна Boeing Гордон Джондро, слова которого передает РИА «Новости».

В то же время он сообщил, что концерн проведет консультации с Белым домом по дальнейшим шагам в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном, передает Reuters.

Ранее в американской авиакорпорации Boeing оценили потери от выхода США из ядерной сделки с Ираном в 20 млрд долларов.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. Введение запрета на поставки воздушных судов ранее анонсировалось Белым домом.

Напомним, поставки гражданской авиатехники в Иран были разрешены после заключения ядерной сделки между Тегераном и «шестеркой» международных посредников.