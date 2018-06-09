Иран собрался подать в суд на Boeing

Член экономического комитета иранского парламента Таки Кабири заявил, что Тегеран подаст в суд на Boeing из-за отказа от поставок самолетов.

«Исламская республика обжалует отмену соглашения с Boeing в международных, юридических и судебных трибуналах», – цитирует PressTV депутата.

По его словам, с самого начала переговоров Иран должен был получить серьезную гарантию от компании, чтобы она не смогла легко нарушить договоренности.

«С самого начала мы должны получить сильную гарантию от производителя самолетов, чтобы они не смогли легко нарушить их контракты», - сказал Кабири.

Он также отметил, что подобные действия со стороны Boeing не повлияют на «стремления» Ирана, а США «не могут навредить нам таким путем».

В среду Boeing отказался от поставок самолетов Ирану, сославшись на отсутствие лицензий.

Напомним, в мае министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объявил, что экспортные лицензии, выданные компаниям Boeing и Airbus на поставки авиалайнеров Ирану, будут отозваны. На сворачивание операций с Ираном минфин США отвел производителям самолетов 90 дней.

Ранее в американской авиакорпорации Boeing оценили потери от выхода США из ядерной сделки с Ираном в 20 млрд долларов.