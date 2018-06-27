Москвичка заявила о попытке изнасилования водителем такси Uber

Девушка заявила, что ее избил и пытался изнасиловать водитель Uber, а полицейские и жена водителя оказывают на нее прессинг.

Столичная жительница Анна Брэйн рассказала на своей странице в Facebook о том, как в минувший понедельник на нее напал водитель такси Uber.

«На полпути к дому водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону. Завез меня в безлюдное место в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасилования. Вчера утром я написала заявление в полицию. И провела 13 радостных часов на допросах, медосвидетельствовании, снятии побоев. Под правым глазом у меня теперь красуется мощный такой фонарь – когда я пыталась вырваться из лап офигевшего ублюдка, он ударил меня по лицу», – заявила девушка.

Анна уточнила, что в Uber отказались предоставить ей госномер машины и телефон водителя, однако подозреваемого нашли благодаря наружным камерам видеонаблюдения, установленных на дорогах. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

«Следователи и полицейские оказывают на меня мощнейший прессинг, делая все для того, чтобы я забрала заявление. Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации. К слову, медосвидетельствование показало – в моей крови не было алкоголя. У таксиста обнаружилась жена, которая теперь обивает пороги ОВД. Боюсь, что скоро порог моего дома приедут обивать горные друзья водителя, так как у него есть мой адрес», – уточнила Анна.

За четыре часа пост разместили более 2 тыс. пользователей, а в комментариях девушке посоветовали не сдаваться, и судиться с компанией и таксистом.

Озвучена позиция таксиста. По его словам, никой попытки изнасилования и рукоприкладства не было.

«Он рассказал, что Анна села в машину сильно пьяной и начала курить. На просьбу [таксиста] выбросить сигарету Анна ответила благим русским матом. После этого водитель остановил машину и высадил Анну. По словам полицейских, девушка сильно путается в показаниях, поэтому они не уверены в виновности [таксиста]», – сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, в России закреплена ответственность агрегаторов такси, например, «Яндекс. Такси» и Gett, перед пассажирами за испорченную поездку, следует из решения пленума Верховного Суда России.

Ранее водителей «Яндекс. Такси» обвинили в сексуальных домогательствах.