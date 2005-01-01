Водителей «Яндекс. Такси» обвинили в домогательствах

В Сети разгорелся скандал после обнародования нескольких инцидентов, связанных с водителями «Яндекс. Такси». Мужчины, по словам пассажирок, пытались склонить их к интимной близости.

«Я не люблю превращения Facebook в жалобную книгу, но, «Яндекс.Такси», вы правда не хотите решить вопрос по поводу секшуал харрасмента со стороны водителя в адрес пассажира в нормальном порядке через службу поддержки и хотите крови, публичных разборок и лишней нагрузки на SMM-отдел?», – написал в Facebook Gregor Dudash.

«Аналогичная ситуация была с Яндекс.Такси» на днях», – сообщил в комментариях Алексей Мамонтов.

«Я только что удалила приложение «Яндекс.Такси», которым пользовалась несколько лет. Причина: очередная история с сексуальными домогательствами водителя, пострадавшая – моя подруга. За последний год это как минимум шестой случай на моей памяти. Судя по тому, что такие случаи множатся, компания не решает проблему системно. Я больше не чувствую себя в безопасности с «Яндекс.Такси», – отметила в Facebook Ольга Проскурнина.

В службе поддержки «Яндекс. Такси» пользователю Gregor Dudash отметили, что такое поведение водителя недопустимо:

«Вы правильно сделали, что написали. Такое поведение водителя недопустимо для нашего сервиса, и это уже сказалось не только на его рейтинге. Вместе с руководством таксопарка уже начали внутреннюю проверку, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с водителем».

В Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» опубликовал несколько подобных случаев. В частности, одна из женщин заявила, что приложение, через которое ее подруга вызвала для нее такси, работало странно:

«Сначала написало ей, что такси уже приехало и стоит ждет, но модель машины другая. Та типа в гараже. <...> Водитель – не очень хорошо говорящий по-русски азиат. Затем останавливается на заправке безлюдной, кладет руку на колено, и «займись со мной сексом сейчас, я бесплатно довезу». Я его стукнула больно по руке и по бедру, вышла и сказала, что дальше сама пойду. На следующее утро спросила подругу что ей отписало приложение. А отписало ей, что такси так и не приехало. Ну вывеска «Яндекс.Такси «наверху. и окрашено под «Яндекс.Такси». И счетчик «Яндекс.Такси» внутри стоял. То есть, как минимум этот водитель на него как правило работает. И адрес, выданный по запросу Яндекс. Такси через приложение мой у него был».

Авторы Telegram-канала предположили, что таксисты могли осуществить схему с заменой водителя:

В системе это записано как условный «Рохимджон Курманбекович Рахимбеков, гражданин России». Рохимджону нужно уехать, поэтому он просит своего знакомого Батырджана его подменить. Ну и Батырджан берется за дело.

«А лето, рюсские бабы, стремясь поскорее заполучить молодые тела выпускников бишкекских деревень, одеваются как можно более обтягивающе и откровенно. То есть, как вы понимаете, сами нарываются. И как в таких условиях не предложить ни к чему не обязывающий разнузданный секс, а довезти потом бесплатно? Всем хорошо, думает Батырджан. И получается у нас с вами, девочки, то, что получается», – заметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что столичный таксист попытался изнасиловать обладательницу титула «Мисс грудь Белоруссии» Ольгу Жукову.