На «Мисс грудь Белоруссии» напал московский таксист

Столичный таксист попытался изнасиловать обладательницу титула «Мисс грудь Белоруссии» Ольгу Жукову.

Певица из Белоруссии Ольга Жукова рассказала «Пятому каналу», что после выступления в московском клубе Dorffman, где отмечала день рождения подруга Жуковой, на нее напал таксист.

«Мой друг, певец Пьер Нарцисс, снял мне такси. Остановил первое попавшееся такси, оплатил дорогу, посадил меня и сказал довезти в целости и сохранности», – рассказала пострадавшая.

По ее словам, таксист начал домогаться ее во время поездки, а потом начал избивать:

«Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном», – отметила Жукова.

Женщина отметила, что она «навешала» обидчику:

«Он пытался меня изнасиловать, в ответ я тоже ему дала немножко. Я тоже ему навешала! Я тут не лохушка какая-то, да? Я тоже дала ему отпор. В итоге мне прилетело по лицу и по всему на свете», – заявила Жукова, добавив, что обратилась в полицию.

В соцсетях Ольги Жуковой отмечается, что она певица и обладательница титула «Мисс грудь Белоруссии».