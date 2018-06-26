ВС подтвердил ответственность «Яндекс. Такси» перед пассажиром

В России закреплена ответственность агрегаторов такси, например, «Яндекс. Такси» и Gett, перед пассажирами за испорченную поездку, следует из решения пленума ВС России.

Как передает РАПСИ, высшая инстанция приняла постановление пленума относительно применения законодательства о договоре перевозки автомоторным транспортом пассажиров, багажа и грузов.

В окончательной редакции постановления отмечается, что «лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора».

«У добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке», – отмечается в постановлении.

Также ВС разъяснил, что перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для перевозки, как за свои собственные.

«Перевозчик отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажира, независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием принадлежащего ему транспортного средства или с использованием транспортного средства, находящегося в его владении по иным, допускаемым законом основаниям, в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем», – говорится в документа.

Также в постановлении отмечается, что «перевозчик отвечает за утрату багажа при хранении (нахождении) транспортного средства на стоянке в пути следования».

Как заявил изданию юрист Владимир Крауз, в действующем российском законодательстве нет понятия «агрегатор», которое кроме этого не содержится в пользовательских соглашениях крупнейших компаний.

Собеседник издания отмечает, что пассажиру предлагается по сути разместить объявление на площадке, а, например, Gett «вообще сообщает, что даже если ущерб с их стороны будет доказан, то размер ответственности ограничивается 100 долларами, что, конечно, не что иное, как введение потребителя в заблуждение, чтобы не было желания идти в суд ради такой мизерной суммы».

Юрист привел в качестве примера одно из соглашений, в котором говорится, что компания оказывает услуги по предоставлению возможности заказывать легковое такси и иные возможные услуги, которые могут оказываться третьими лицами, партнерами компании.

«Для меня не очевидно, что в таком случае пользователь не добросовестно заблуждался. Кроме того, часть агрегаторов работает и через вызов такси по телефону. Тут у пользователя вообще нет шансов разобраться, что к чему. Кроме того, не будем забывать о схеме «таксопарк – все таксисты ИП» – можно принципиально не пользоваться Яндексом или Uber, а потом сильно удивиться», – заявил Крауз.

По его мнению, постановление пленума ВС должно оказать «позитивную роль в защите прав пассажиров».

Напомним, 19 июня зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов направил депутатский запрос в адрес генпрокурора Юрия Чайки и главы МВД Владимира Колокольцева с призывом провести комплексную проверку деятельности одного из крупнейших агрегаторов в России – ООО «Яндекс.Такси», включая проверку его контрагентов, предоставляющих транспортные средства для оказания пассажирских услуг.

До этого зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подготовил вице-премьеру Максиму Акимову обращение, в котором предложил создать в России национальную систему по контролю за водителями такси.

Это произошло после того, как 16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали несколько человек, в том числе две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. В сети было опубликовано видео ДТП.