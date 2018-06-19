«Единая Россия» попросила Генпрокуратуру и МВД проверить «Яндекс.Такси»

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов направил депутатский запрос в адрес генпрокурора Юрия Чайки и главы МВД Владимира Колокольцева с призывом взять под личный контроль дело о киргизском водителе на машине «Яндекс.Такси», который сбил пешеходов в центре Москвы.

Депутат призвал правоохранителей провести комплексную проверку деятельности одного из крупнейших агрегаторов в России – ООО «Яндекс.Такси», включая проверку его контрагентов, предоставляющих транспортные средства для оказания пассажирских услуг, говорится в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В запросе парламентарий подчеркнул, что, согласно положению, утвержденному Минтрансом, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. «Однако в сложившихся условиях отследить, сколько фактически водитель находится за рулем, не представляется возможным, так как таксист может пользоваться услугами нескольких интернет-приложений по вызову такси, которые не обязаны контролировать состояние водителей», – говорится в документе.



В запросе также отмечается, что компания-перевозчик, как правило, арендует автомобили и в свою очередь сдает их водителям в субаренду. Причем трудовой договор в таких случаях заключается редко: экономические отношения водителя и парка фиксирует договор аренды на машину. С интернет-приложением, которое позволяет быстро находить клиентов, таксист заключает отдельный договор на информационные услуги и выплачивает комиссионные с каждого заказа.

При этом широкий рынок позволяет водителю быть пользователем неограниченного количества агрегаторов. Таким образом, вся ответственность за возможные ДТП лежит только на водителе, а убытки в связи с повреждением транспорта или ущербом здоровью пассажиров покрывает страховая компания, у которой он купил ОСАГО. Ни парк, ни агрегатор, ни страховщики не отвечают за режим работы водителя и его физическое состояние при выходе в рейс, отмечается в документе.



«Деятельность агрегаторов, напрямую влияющая на формирование рынка такси, законодательно не урегулирована. Данные субъекты не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг. Не установлены их права и обязанности, не определена их ответственность перед пассажиром», – говорится в депутатском запросе.



По словам Романова, инцидент уже отрицательно сказался на международном имидже России. «В дни проведения исторического российского Мундиаля такие происшествия особенно заметны. Но и в обычное время засыпающие за рулем водители представляют собой серьезную опасность», – сказал он.

Романов подчеркнул, что ДТП и обошлось без трагических последствий, однако общество, в том числе правоохранители и законодатели, получило крайне тревожный сигнал: пользующимся агрегаторами водителям необходимо дополнительное правовое регулирование помимо правил дорожного движения и ОСАГО. «В ближайшее время мы проведем в Государственной думе консультации по внесению необходимых корректировок в действующее законодательство», – пообещал парламентарий.

Напомним, вечером 16 июня в центре Москвы в районе дома 5/2 по улице Ильинке произошло ДТП: на пешеходном переходе автомобиль такси резко дал газ, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали восемь человек, среди них граждане Мексики и Украины. После инцидента полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя такси задержали, им оказался уроженец Киргизии. На допросе он объяснил, что уснул за рулем, перепутал газ с тормозом и выехал на тротуар.