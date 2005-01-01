Национальную систему контроля таксистов предложили создать в России

Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подготовил вице-премьеру Максиму Акимову обращение, в котором предложил создать в России национальную систему по контролю за водителями такси.

По его словам, агрегаторы такси недостаточно контролируют время работы водителей за рулем. Например, при отключении одного сервиса после восьми часов работы таксист может запустить другой агрегатор, который воспринимает водителя отдохнувшим. Таким образом человек продолжает работу, чем создает угрозу жизни и здоровью других граждан.

Кроме того, перед началом работы не проводится должный медосмотр водителей, передает RT.

«Данную проблему позволит решить создание национальной системы по работе таксомоторных предприятий, которая решит вопрос медицинского контроля с помощью телемедицины. В этой системе также предлагается объединить информационные базы агрегаторов такси и таким образом предусмотреть отключение от получения заказов при отсутствии должного отдыха. При этом следует ввести возможность контролировать состояние алкогольного опьянения водителей и предотвращать ДТП на основе данных об отклонении от стандартных параметров работы», – пояснил Зотов.

Он добавил, что некоторые из предлагаемых разработок уже активно используются на общественном транспорте Московской области. Контроль за системой общественник предлагает поручить Ространснадзору.

По словам Зотова, более 85% заказов такси в Москве оформляются через соответствующие агрегаторы, что говорит о важности решения вопроса.

18 июня Таганский суд Москвы на два месяца арестовал таксиста Анарбека уулу Чынгыза, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы. Ему предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, в субботу, 16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП.