Сбившего болельщиков в центре Москвы таксиста арестовали

Таганский суд Москвы на два месяца арестовал таксиста, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Наталии Лариной.

Фигурант дела признал свою вину и раскаялся. По его словам, он устроился таксистом всего месяц назад и чтобы расплатиться с долгами работал на износ. Машину уроженец Киргизии взял в аренду.

Также он отметил, что много дней работал без полноценного сна и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз. Также он публично попросил прощения у пострадавших и их родственников.

За своего соотечественника вступились киргизские дипломаты из посольства в России, подчеркнув, что по УК России, если людям нанесен не тяжкий вред здоровью, уголовное дело возбуждаться не должно.

В письме из дипмиссии Киргизии в Мосеве, предоставленной суду, отмечается, что задержанный должен быть наказан в административном порядке и его не стоит заключать под стражу. В случае домашнего ареста посольство выражало готово представить мужчине временное жилье.

Следствие в свою очередь подчеркнуло, что если задержанного не заключить в СИЗО, он может бежать, в том числе за границу. Сам обвиняемый заявил, что пытался убежать после ДТП, поскольку «испугался, что толпа может его убить».

Ранее сообщалось, что Анарбеку Уулу Чынгызу предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, в субботу, 16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП.