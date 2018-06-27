Домашним питомцам разрешили ездить в поездах без хозяев

Федеральная пассажирская компания сообщила, что с 16 июля домашних животных можно будет перевозить в российских поездах без сопровождения хозяев.

Сервис планируют запустить в тестовом режиме на 13 поездах дальнего следования. Перевозку можно будет оформить на кошек, собак, а также небольших животных: птиц, морских свинок, кроликов хомяков и черепах, передает РИА «Новости».

Животных можно будет размещать в клетках или специальных контейнерах, которые будут загружены в багажное купе на время поездки. При этом один владелец может оформить до трех мест, на каждом из которых в одном контейнере будут находиться не более двух животных. Вместе с питомцами будет разрешено отправлять самое необходимое: документы, миски, поилки, корм и прочее.

Во время следования поездов за состоянием животных должны будут следить проводники. Они же загружают и выгружают клетки, которые вместе с животным весят не более 10 кг. Если вес превышает эту цифру, то погрузку и выгрузку должны осуществлять отправители и получатели. Также будет действовать ограничение по общей массе контейнера – 75 кг.

Оформлять провоз животных можно будет в специальных багажных кассах. Стоимость поездки будет зависеть от длины маршрута питомцев и составит от 730 рублей. Хозяину потребуется оформить заявление, в котором будут указаны также данные получателя.