Водителя рейсового автобуса наказали за просмотр матча во время движения

Выговор объявлен водителю автобуса, смотревшему во время движения матч чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба администрации Кирова.

Фотография, на которой изображен смотрящий футбол в ходе движения водитель, появилась в соцсетях. В комментариях кировчане написали, что дело происходило в автобусе 54-го маршрута.

«По информации, размещенной в социальных сетях, на автотранспортном предприятии была проведена служебная проверка. Выяснилось, что данный факт действительно имел место, водитель во время движения смотрел футбольный матч. За нарушение правил перевозки пассажиров водителю объявлен выговор, также будет снижен размер премии за июнь», – передает РИА «Новости» сообщение отдела транспорта департамента городского хозяйства Кирова.



С остальными водителями провели дополнительный инструктаж по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.