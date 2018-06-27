Шнуров написал стих о женской лжи

В своем новом стихотворении лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что если женщина лжет, то все в порядке, а все в жизни – пепел, кроме песен и стихов.

В Instagram певца Сергея Шнурова появилось новое стихотворение:

«Просто двигаться вперед, лучше без оглядки. Если женщина вам врет, значит все в порядке. Все как надо, как всегда и без исключений. Было. смыло города, временем стечений обстоятельств и стихий. Обновился Эйпал. Песни есть, и есть стихи, остальное – пепел».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 26 Июн 2018 в 11:50 PDT

В конце стихотворения Шнуров уточняет, что батарейки для любви нуждаются в зарядке.

Накануне его бывшая жена, Матильда Шнурова, обратилась к «конспираторам» с призывом оставить ее в покое, поскольку ей претит внимание интернет-пользователей после объявления о разводе с Сергеем Шнуровым.

Ранее стало известно, что поводом для разрыва отношений звезд могли стать измены со стороны Матильды.