Составлена сборная худших игроков ЧМ-2018

Британский таблоид The Sun представил свою версию сборной худших игроков чемпионата мира-2018.

В число худших попал защитник российской сборной Игорь Смольников, удаленный в единственном для себя на ЧМ-2018 матче против сборной Уругвая, передает «Спорт-Экспресс».

В сборную таблоида также попали: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулинью(Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).

Напомним, во вторник супруга футболиста Игоря Смольникова Екатерина призвала болельщиков поддержать ее мужа после удаления в матче ЧМ-2018 с Уругваем.