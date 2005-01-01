Жена Смольникова попросила россиян не быть псевдоболельщиками

Супруга футболиста Игоря Смольникова Екатерина призвала болельщиков поддержать ее мужа после удаления в матче ЧМ-2018 с Уругваем.

«Дорогие друзья (и не друзья), знакомые и просто люди! Я обращаюсь ко всем! Мне искренне жаль, что так вышло сегодня. Я не представляю, в каком состоянии сейчас Игорь, и только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как ему сейчас нелегко», – написала супруга футболиста в своем закрытом аккаунте Instagram.

Она попросила поддержать мужа и не писать свое мнение по поводу его удаления. «И прошу не писать оскорбления в его адрес. Это не конец света, и такое может произойти с каждым игроком. Давайте верить в команду и в каждого игрока! Да, сегодня проиграли. Но, тем не менее, мы в 1/8, и надо верить и желать удачи», – добавила она, пишет Sports.ru.

Она попросила россиян не быть «псевдоболельщиками, которые переобуваются при проигрыше и бегут со стадиона раньше окончания матча».

В понедельник российский защитник Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля в матче с Уругваем.

Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира.