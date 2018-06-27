В США суд постановил воссоединить семьи мигрантов с детьми

Федеральный суд Калифорнии выдал предварительное постановление воссоединить разлученные семьи нелегальных мигрантов.

Судья Дана Сабрау заявила, что «истец продемонстрировал высокую вероятность непоправимого вреда», наносимого семьям при разлучении с детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Из постановления суда следует, что власти в течение двух недель должны воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет, в течение 30 дней – с детьми старше пяти лет.

Однако решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.

Иск подал Американский союз защиты гражданских свобод от лица матери, разлученной с ребенком. Женщина искала убежище в США из-за преследования по религиозным причинам на родине – в Демократической Республике Конго.

Следующее слушание по делу состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что власти США решили временно приостановить обязательное привлечение к уголовной ответственности нелегалов, переходящих американскую границу с детьми.