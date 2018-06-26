Вашингтон приостановил обязательное предъявление обвинений нелегалам с детьми

Власти США временно приостановили практику обязательного привлечения к уголовной ответственности нелегалов, переходящих границу с детьми, сообщили СМИ.

Такое заявление сделал начальник службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

По его словам, его ведомство и минюст США сначала должны выработать нормы, по которым «взрослые, которые при пересечении границы берут с собой детей, нарушая наши (американские) законы и ставя их жизни под угрозу, могут быть привлечены к уголовной ответственности без продолжительного разлучения с детьми».

В отношении взрослых без детей указанные меры по-прежнему будут применять, а в случаях, когда задержанный взрослый представляет для детей опасность, их будут разлучать.

Газета приводит слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, заявившей: «Мы не меняем правила. Просто у нас не хватает ресурсов».

По ее словам, администрация работает с конгрессом США над увеличением финансирования в этой области.

Напомним, в апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.

Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм 22 иююня распорядился начать расследование сообщения об издевательствах над детьми мигрантов из Латинской Америки, которые содержались в специальном центре на территории штата.