В России разработана технология моделирования интуиции для беспилотников

Российский разработчик искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей представит на форуме Mobile World Congress в Шанхае 27-29 июня технологию моделирования интуиции.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Cognitive Technologies, при принятии многих решений водители часто опираются на интуицию. В ходе исследования поведения объектов дорожной сцены специалисты выделили признаки человеческих способностей неосознанно обрабатывать комплексную информацию.

«Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направления движения бокового зеркала соседнего автомобиля, или колена пешехода подходящего к проезжей части, или руля велосипедиста, находящегося справа и так далее», – подчеркнули в компании, добавив, что эти детали «не находятся в прямой зоне видимости и логический аппарат человека их напрямую не фиксирует, не осознает».

Однако, как отметили создатели технологии, «мозг догадывается, что за этим может последовать опасное движение, и водитель интуитивно перестраивается в другой ряд или предпринимает торможение». Этому специалисты учат алгоритмы, для чего используют «детектирование и определение динамики мелких элементов объектов дорожной сцены и предметов на дороге».

«Например, наблюдая за изменением положения в пространстве фары впереди идущей машины, можно прогнозировать ее маневр. Новое решение является важным элементом управления для того, чтобы езда в беспилотном режиме была безопасной», – добавили разработчики.

На форуме Mobile World Congress в Шанхае компания также представит технологию low level data fusion, позволяющую компилировать данные, получаемые с камер и радаров беспилотника и передавать их на нейронную сеть.

«Это аналогично тому, как человек одновременно воспринимает информацию от зрительных, слуховых и иных органов. Объединенные на нижнем уровне данные передаются в мозг, где формируется управляющее воздействие», – резюмировали в компании.

Напомним, в начале 2016 года руководитель особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане Игорь Носов и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение о создании площадки по разработке беспилотной роботизированной сельхозтехники. В июне 2015 года в компании Cognitive Technologies собщили, что завершили первый этап тестирования прототипа беспилотного автомобиля на базе шасси КамАЗа.