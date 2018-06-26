СК возбудил четыре дела против украинских силовиков

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам преступлений украинских силовиков против мирного населения Донбасса – на этот раз речь идет об обстрелах территории ДНР с 20 по 24 июня, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК отмечает, что силовики продолжают выполнять преступные приказы руководства ВСУ, которые направлены против мирного населения Донбасса. Так, с 20 по 24 июня неустановленными военными ВСУ и нацгвардии Украины «производились прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры», которые не являются военными целями, сообщается на сайте СК.

В частности, 20 июня обстреляли запад Горловки, 21 июня – село Коминтерново, 23 июня – город Докучаевск, 24 июня – село Саханка. В итоге были ранены трое мужчин и женщина преклонного возраста.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления по ч. 1 ст. 356 УК РФ – «жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

В последние дни украинские силовики вновь обострили ситуацию в Донбассе. Так, в воскресенье сообщалось об ударах по Горловке, в ночь на субботу они атаковали позиции ополченцев ДНР в районе поселка Коминтерново.