Ранее задерживаемый за пьяную езду водитель наехал на пешеходов на Урале

В городе Полевской Свердловской области пьяный водитель наехал на пешеходов; по информации полиции, ранее его лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

«Ранее водитель автомобиля уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, после чего вновь был задержан во время пьяной езды. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ по уголовному делу «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – цитирует РИА «Новости» главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Представитель полицейского главка отметил, что в результате ДТП пострадали две женщины, одну госпитализировали.

В момент аварии водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде.

ЧП произошло во вторник в городе Полевской возле пивного магазина. Водитель автомобиля Toyota Land Crouser, трогась с места, въехал в группу людей.