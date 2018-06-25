Американские СМИ похвалили Россию после поражения сборной

Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, отмечают американские СМИ.

Как пишет The Washington Post, в последний раз из группы россияне (в тот момент сборная СССР) выходили в 1986 году.

Тем временем, признает издание, патриотизм в России достиг «высокой температуры».

«Забудьте о голах, счете или о том, кому залетает мяч в сетку, – советует газета. – Россия находится на победном этапе кубка мира, и это имеет мало общего с игрой ее сборной на поле. На стадионах кричали название одной страны: «Россия!» Даже когда принимающая страна не играет, это слово слышно утром и ночью», – пишет издание.

В статье указывается, что, несмотря на то что отношения России и Запада можно оценить как прохладные, проведение ЧМ-2018 убедило россиян, что стремление к гегемонии оправданно.

Напомним, 22 июня японское издание Mainichi Shimbun писало, что президент России Владимир Путин изменил международный имидж страны к лучшему благодаря ЧМ-2018.