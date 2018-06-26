Структура российского наркорынка изменилась

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в последние годы в России растет число пациентов, зависимых от психостимуляторов.

«В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой синтетики. Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов», – передает ТАСС слова Колокольцеваа на заседании государственного антинаркотического комитета.

Он отметил, что министерство нацелено на укрепление многостороннего партнерства в области антинаркотической политики.

«Открытость российской стороны и ее заинтересованность в конструктивном диалоге отмечена миссией Международного комитета по контролю над наркотиками», – заявил глава МВД России.

Напомним, в июне 2017 года Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в стране существенно увеличилось число несовершеннолетних с зависимостью от психостимуляторов и, как следствие, страдающих психозами.