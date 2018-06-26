В Амстердаме фургон умышленно врезался в здание газеты

Водитель на белом фургоне врезался в здание газеты «Телеграаф» в Амстердаме.

По мнению полиции, водитель врезался в здание газеты умышленно, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фургон протаранил стеклянный фасад здания в 4.00 по местному времени (3.00 мск), после чего загорелся.

Пострадавших в результате инцидента нет, в данное время ведутся поиски сбежавшего водителя автомобиля.

Напомним, 18 июня микроавтобус врезался в толпу пешеходов на фестивале PinkPop в Нидерландах, погиб один человек, трое пострадали.

Позднее сообщалось, что водитель фургона, который в понедельник врезался в группу пешеходов возле кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop в городе Ландграф в Нидерландах, задержан.