В Европе учрежден новый оборонный альянс

Министры обороны девяти стран ЕС подписали декларацию о намерениях создать Европейскую оборонную инициативу – новый оборонный альянс, войска которого планируется использовать для проведения боевых операций по всему миру.

Инициатором создания Европейских сил военного реагирования выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Польское радио».

Декларацию об учреждении Европейской оборонной инициативы подписали министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Испании, Португалии и Эстонии.

По мнению международных экспертов, новый оборонный альянс – это зародыш европейской армии вне Североатлантического альянса, который не станет дополнением к НАТО.

Напомним, в начале мая канцлер Германии Ангела Меркель намекнула на возможность создания другого НАТО – без США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скором появлении прообраза общеевропейской армии.