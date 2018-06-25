Сирийские боевики заявили об уничтожении военного самолета

Боевики в Сирии заявили о сбитом истребителе МиГ-23 в провинции Дараа, причем самолет назывался российским; однако эти данные уже опровергнуты.

Авторы Telegram-канала «Майор и Генерал» привели три факта, опровергающих новости о поражении «российского МиГ-23». «У России нет древних Миг-23», – говорится в сообщении. Также отмечается, что на фото и видео показан лишь инверсионный след в небе, не доказывающий факт попадания ракеты.

#Syria: rebels also report to have a hit a regime MiG-23 warplane over eastern #Daraa which was forced to make an emergency landing on Khalkhalah airbase in #Suwayda pic.twitter.com/N7SESdNFZ9 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 25 июня 2018 г.

Кроме того, авторы подчеркивают, что «все самолеты САР целы».

Ранее боевики в южносирийской провинции Дараа в соцсетях заявили, что им удалось сбить многоцелевой самолет МиГ-23 сирийских ВВС. Напомним, сирийская авиация участвует в нанесении ударов по позициям террористов в провинции Дараа.