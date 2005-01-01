Акция украинских националистов «ужаснула» США и Канаду

Посольства США и Канады на Украине резко осудили цыганский погром во Львове, где был убит один человек и пострадали еще несколько жителей лагеря.

«Мы ужаснулись нападению на цыганский лагерь во Львове. Преступники должны быть преданы суду. Расистскому насилию не место в Европе, в том числе и на Украине», – говорится в сообщении посольства США на Украине, передает Reuters.

Посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что неадекватная реакция властей Украины на деятельность экстремистов стала причиной нового нападения.

«Безнаказанность «исполнителей»-экстремистов сыграла определенную роль в этой трагедии. Украина обязана обеспечить достоинство и жизнь всем своим гражданам», – написал Ващук в своем Twitter.

Ранее СБУ заподозрила Россию в цыганском погроме во Львове.

Сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове один человек погиб, еще четверо пострадали. До этого группировка украинских неонацистов «Национальные дружины» разгромила лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. В апреле в результате устроенного ультраправыми погрома был разорен и сожжен лагерь цыган на Лысой горе в украинской столице.