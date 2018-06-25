«Соцпроф» подготовит свои предложения по пенсионной реформе

Объединение профсоюзов «Соцпроф» объявило о подготовке собственных предложений по пенсионной реформе и призвало все заинтересованные стороны к диалогу.

«Мнений (по пенсионной реформе) может быть много, их надо обсуждать, можно спорить с властью, но главное – это совместно искать решение, пробовать и снова спорить, и снова искать, и снова пробовать. Надо действовать конструктивно, иначе ничего не получится», – отметили в объединении, передает ТАСС.

Там напомнили, что правительственный законопроект только внесен в Госдуму и ждет первого чтения.

«Поэтому сегодня объединение профсоюзов России Соцпроф готовит свои предложения по увеличению пенсий и предлагает своим коллегам из других профсоюзов организовать рабочую группу по разработке предложений по увеличению пенсий и контролю за прохождением законопроекта по повышению пенсионного возраста», – говорится в пресс-релизе.

В профсоюзном объединении подчеркнули, что «нельзя призывать народ выйти на улицы, не предлагая своего решения, просто потому что «против» – это безответственно, это предательство». В организации призвали не переводить процесс принятия управленческих решений в политическое русло, так как «это чревато непредсказуемыми последствиями». «Нельзя обещать людям только то, что они хотят услышать, – это популизм, а людей постигнет разочарование, поэтому всегда надо говорить правду и вместе искать решение», – заключили в объединении «Соцпроф».

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий. Партия «Единая Россия» в свою очередь инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы.