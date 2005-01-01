На Украине прошла встреча разведок девяти стран по «российской агрессии»

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины провело международный форум с участием коллег из Грузии, США, Канады, Турции, Молдавии, Румынии, Болгарии и Франции.

«В течение нескольких суток в ГУР министерства обороны Украины проводился международный форум Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов министерств обороны из восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства», – говорится на сайте ГУР.

Ведомство утверждает, что проведение форума «обусловлено значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности через агрессивные действия России».

«Одной из самых больших угроз национальной безопасности каждой из стран-участниц форума и мировой безопасности в целом были определены агрессивные действия России, в том числе наращивание группировок российских войск вблизи границ Украины», – также говорится в сообщении ГУР.

Управление разведки также заявило об «эскалации напряжения российской стороной в Черном и Азовском морях».

«Руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня», – заключили в ГУР.

Напомним, в мае в Черное море вошла группа военных кораблей НАТО во главе с британским миноносцем «Дункан». Сообщалось, что к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем присоединятся британские истребители «Тайфун», которые собираются бороться с «потенциальной агрессией».