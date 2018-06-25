После Brexit Британия лишится инвестиций от половины крупных компаний Европы

Половина ведущих компаний континентальной Европы планирует сократить инвестиции на Британских островах в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной юридической компанией Baker & McKenzie.

«Совершенно очевидно, в особенности для немецких компаний, что Brexit плох для бизнеса», – приводит слова партнера Baker & McKenzie Анахиты Томс ТАСС со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в исследовании поучаствовали 800 руководителей, в частности, из Ирландии, Испании, Нидерландов, Франции и Швеции

В то же время 96% респондентов придерживаются мнения о том, что продолжать торговлю с Британией на льготных условиях важнее, чем проучить Лондон за Brexit. Две трети опрошенных призвали Брюссель и Лондон договориться о свободной торговле.

Ранее палата общин британского парламента отклонила поправку в билль о Brexit, требовавшую от правительства Соединенного Королевства договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из сообщества.