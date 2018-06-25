Озвучены прогнозы на готовящуюся встречу Путина и Трампа

Запланированная на июль встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли решит фундаментальные проблемы в отношениях обеих сторон, но даст сигнал для перезапуска сотрудничества, считают эксперты.

Директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Роджански и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в своей статье для The National Interest пишут, что Россия и США должны решить проблему негативных последствий от приостановления Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта проблема стала особенно актуальной после отказа США от ядерной сделки с Ираном.

«Войны в Сирии и на Украине унесли сотни тысяч жизней и создали многомилионный поток беженцев на Ближнем Востоке и в Европе. Вашингтон и Москва обладают ресурсами и рычагами влияния, необходимыми для урегулирования этих конфликтов», – отмечается в статье.

Кроме того, эксперты назвали возможную встречу Путина и Трампа лучшей возможностью добиться прогресса в Минских соглашениях, передает RT.

Роджански и Кортунов отмечают, что смысл встречи Путина и Трампа будет заключаться не в том, чтобы игнорировать глубокие противоречия между их Москвой и Вашингтоном и заключить «большую сделку», а в том, чтобы подать четкий сигнал и создать пространство для перезапуска сотрудничества их правительств.

Ранее сообщалось, что представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля.