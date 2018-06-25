На востоке Китая автопогрузчик протаранил толпу

Уроженец китайской провинции Хэйлунцзян, управлявший автопогрузчиком, в понедельник утром въехал в толпу людей на востоке КНР, сообщили в Управлении общественной безопасности города Суйхуа.

По словам очевидцев, автопогрузчик врезался в несколько стоящих на перекрестке автомобилей, некоторые из которых перевернулись, после чего продолжил движение, протаранив дорожные заграждения, передает ТАСС.

Находившийся за рулем транспортного средства мужчина не реагировал на призывы полиции остановиться, поэтому стражи порядка открыли огонь по водителю автопогрузчика.

В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще более десяти получили травмы. За рулем автопогрузчика оказался 45-летний уроженец города Суйхуа. Причины произошедшего пока не установлены.