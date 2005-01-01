Трамп решил запретить китайским компаниям скупать технологии в США

Глава Белого дома Дональд Трамп собрался запретить китайским компаниям инвестировать в американские предприятия, владеющие «промышленно значимыми технологиями», а также ввести запрет на экспорт значимых технологий в КНР, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, ограничения затронут как частные, так и государственные компании, однако коснутся лишь новых сделок, не повлияв на действующие соглашения, передает ТАСС.

Как ожидается, об окончательном решении вашингтонской администрации по новым санкциям будет объявлено в конце наступившей недели.

В минувшую субботу Трамп похвастался пошлинами против товаров из Китая и ЕС.

На прошлой неделе Китай призвал США изменить свои привычки, отказавшись при диалоге с партнерами от «метода дубинки», а также подчеркнул, что не боится торговой войны с США.