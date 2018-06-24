На Гавайях рассказали об арестованных за селфи с вулканом

Властями Гавайских островов арестовано почти 40 человек за проникновение в заградительную зону к извергающемуся вулкану Килауэа.

Арестованные – туристы и местные жители, которые зашли за заградительные ограждения в надежде сделать фотографии и селфи на фоне извергающейся лавы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

«Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, и даже небольшие фрагменты могут убить», – рассказала изданию представитель управления мэра округа Гавайи Джанет Снайдер.

Отмечается, что желающих сфотографироваться с лавой не останавливают и недавно ужесточенное наказание за нахождение в опасных местах острова – срок тюремного заключения повышен до одного года, штрафы – до пяти тысяч долларов.

Напомним, в конце мая житель Гавайев был госпитализирован после того, как в него попала лава извергающегося вулкана Килауэа.

В начале мая на Гавайях была объявлена эвакуация из-за извержения Килауэа, а в понедельник власти объявили эвакуацию жителей населенного пункта, расположенного рядом с одной из автодорог, в связи с возникновением новой вулканической трещины.

В четверг вулкан выбросил столб пепла высотой в 9 тыс. 144 метра. Килауэа уничтожил 37 домов и сооружений, около 2 тыс. человек покинули свои жилища.