На Гавайях образовалась новая вулканическая трещина

Власти Гавайев объявили эвакуацию жителей населенного пункта, расположенного рядом с одной из автодорог, в связи с возникновением новой вулканической трещины из-за извержения вулкана Килауэа, сообщили в правительстве округа Гавайи.

На данный момент зафиксированы 18 вулканических трещин.

«В настоящее время происходит активный выброс газа и лавы», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Напомним, в начале мая на Гавайях была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Килауэа.

Килауэа, расположенный на Большом острове Гавайи, относят к числу самых активных действующих вулканов на Земле. В переводе с гавайского Килауэа означает «изрыгающий».