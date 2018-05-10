Гавайи призвали Трампа объявить штат зоной бедствия

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж просит президента США Дональда Трампа объявить территорию штата зоной бедствия из-за извержения вулкана Килауэа.

«Я обращаюсь к вам с просьбой объявить штат Гавайи районом бедствия в связи с сейсмической активностью (в районе вулкана Килауэа) и извержением вулкана, начавшимся 1 мая», – говорится в обращении Айджа.

Также он попросил выделить помощь штату, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале мая на Гавайях была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Килауэа.

Килауэа, расположенный на Большом острове Гавайи, относят к числу самых активных действующих вулканов на Земле. В переводе с гавайского Килауэа означает «изрыгающий».