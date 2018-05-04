На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа, сообщила местная служба гражданской обороны.

Эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана, передает РИА «Новости».

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

В переводе с гавайского Килауэа означает «изрыгающий». Высота вулкана 1247 метров над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, поэтому относительная высота вулканической постройки – около 6,8 км. Большая часть вулкана Килауэа входит в состав национального парка Гавайских вулканов.