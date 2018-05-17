Вулкан на Гавайях выбросил столб пепла высотой 9 километров

На Гавайях вулкан Килауэа выбросил столб пепла высотой в 9 тыс. 144 метра, жителей Большого острова призвали укрыться, так как возможны осадки в виде вулканического пепла.

Жителей предупредили, что пепловый шлейф охватит близлежащий от вулкана район, также ветер может унести шлейф пепла к северу до самого южного и крупнейшего района Гавайев – Кау, сообщает Reuters.

Вулкан уже уничтожил 37 домов и других сооружений в небольшом юго-восточном районе острова, вынудив около 2 тыс. человек покинуть свои жилища.

Геологи отметили, что взрывные извержения могут быть следствием падения лавового озеро Килауэа ниже уровня грунтовых вод.

Извержение может затронуть не только Большой остров, но и другие Гавайские острова и более далекие районы.

В понедельник власти Гавайев объявили эвакуацию жителей населенного пункта, расположенного рядом с одной из автодорог, в связи с возникновением новой вулканической трещины из-за извержения вулкана Килауэа.

В начале мая на Гавайях была объявлена эвакуация из-за извержения Килауэа.

Это один из самых активных действующих вулканов на Земле. В переводе с гавайского Килауэа означает «изрыгающий».