При извержении вулкана на Гавайях появился первый пострадавший

Житель Гавайев госпитализирован после того, как в него попала лава извергающегося вулкана Килауэа, сообщает телеканал Hawaii News Now.

Официальный представитель округа Гавайи Джанет Снайдер сообщила, что мужчина был на балконе третьего этажа своего дома. В этот момент брызги от лавы попали ему в ногу, передает РИА «Новости».

Лава попала мужчине в район голени, его доставили в больницу с серьезной травмой. Это первый пострадавший в результате извержения вулкана на Гавайях.

В начале мая на Гавайях была объявлена эвакуация из-за извержения Килауэа, а в понедельник власти объявили эвакуацию жителей населенного пункта, расположенного рядом с одной из автодорог, в связи с возникновением новой вулканической трещины.

В четверг вулкан выбросил столб пепла высотой в 9 тыс. 144 метра. Килауэа уничтожил 37 домов и сооружений, около 2 тыс. человек покинули свои жилища.