Японская принцесса поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ-2018

Посетившая Россию японская принцесса Хисако Такамадо выразила благодарность за отличную организацию чемпионата мира по футболу.

«Я хочу выразить благодарность России за прекрасную организацию чемпионата мира», – сказала Такамадо, передает ТАСС.

Принцесса впервые посетила Россию, и успела побывать также в Саранске, Казани и Екатеринбурге. «Москва и Санкт-Петербург очень известные для японцев, но вот эти три города, которые я посетила – не очень известны для большинства. В этот раз многие японцы, люди со всего мира узнали про разные города России», – отметила она.

Напомним, принцесса Японии Хисако Такамадо во вторник прилетела в Саранск на матч Япония – Колумбия. Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

О прекрасной организации ЧМ-2018 ранее высказывался вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

Группа английских футбольных болельщиков отмечала, что чемпионат, проходящий в России, является одним из лучших на их памяти.