Airbus объявил о возможности остановки производства в Британии

Европейская авиастроительная корпорация Airbus пригрозила приостановить производство в Великобритании, если кабмин Соединенного королевства не достигнет некоторых соглашений с ЕС об условиях Brexit.

Как передает ТАСС, со ссылкой на главного операционного директора Airbus Тома Уильямса, Brexit имеет серьезные негативные последствия для авиакосмической промышленности Великобритании. В компании призвали «ускорить принятие мер» для смягчения последствий выхода Британии из ЕС.

По словам Уильямса, если Лондон не договорится с Брюсселем о сохранении доступа к единому рынку, а также о продолжении членства Великобритании в Таможенном союзе с ЕС после выхода из сообщества, это повлечет существенные сбои в работе Airbus и вынудит корпорацию закрыть производство в Великобритании.

Отмечается, что до выхода Британии из ЕС Airbus намерен отслеживать объемы инвестиций в экономику Соединенного королевства и не станет расширять базу британских партнеров.

Напомним, в июне 2017 года исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье заявил, что компания может перенести производство авиалайнеров нового поколения в другую страну, если при Brexit не будут учтены требования о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании.