Аргентинский фанат в слезах извинился перед обиженной им россиянкой

Аргентинский болельщик Фернандо Пенови, оскорбивший российскую девушку, со слезами извинился за свое поведение, пишут аргентинские СМИ.

«Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Хочу извиниться перед всеми. Перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, детьми, семьей, женой... Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, я хороший человек», – передают «Известия» со ссылкой на Ciudad Magazine слова болельщика.

По словам Пенови, он «допустил ошибку и был не прав. Он рассказал также, что приехал в Россию в компании 14 друзей и этом видео предназначалось только для них.

«К сожалению, оно попало в Сеть. Мы сделали много таких видеороликов. Что касается возраста той девушки – дело не в нем, тем более я не видел ее документов. Я был неправ, независимо от того, была ли она совершеннолетней», – добавил Пенови.

Он посетовал также, что он не знает, кто из друзей опубликовал это видео в соцсетях и признался, что теперь не знает, как смотреть в глаза жене и детям по возвращении в Аргентину.

Напомним, ранее в пятницу аргентинский болельщик Фернандо Пенови был лишен права посещения матчей ЧМ-2018 за оскорбление молодой россиянки. Пенови выложил в Сеть видео, на котором просит молодую девушку повторять за ним фразу оскорбительного содержания.