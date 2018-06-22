Аргентинца наказали за оскорбление юной россиянки

Аргентинский болельщик Фернандо Пенови лишен права посещения матчей ЧМ-2018 за оскорбление молодой россиянки.

Пенови выложил в Сеть видео, на котором просит молодую девушку повторять за ним фразу оскорбительного содержания, передает «Спорт-Экспресс».

На такое хулиганство обратили внимание в Аргентине и обратились к организатором мундиаля запретить болельщику посещать стадион.

Напомним, ранее в пятницу прокуратура столичного округа Бразилии завела уголовное дело против лейтенанта Эдуарду Нуньеса, ставшего фигурантом скандала с оскорблением российской девушки на чемпионате мира по футболу.