Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

В Кремле пока не готовы говорить о конкретных сроках встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее было объявлено о подготовке первой полноценной встречи Трампа и Путина. Так, сам американский лидер заявил, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой в июле.