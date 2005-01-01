Госдеп не смог ответить на вопрос об источниках информации о протестах в Иране

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт не смогла объяснить, откуда ее ведомство берет информацию о ситуации в Иране.

Журналист Мэтью Ли из Associated Press предположил, что Госдеп, заявляя о недовольстве иранцев своим правительством, может опираться только на твиты иранской оппозиции, передает РИА «Новости».

Сперва он попросил Науэрт объяснить смысл твита главы ведомства Майка Помпео со снимком «протеста в Иране». Журналист указал, что «не указан источник этой информации», на что Науэрт заявила об «источниках правительства» США.

Ли попросил уточнить слова Науэрт, так как в Иране нет посольства США. Он отметил, что Помпео заявил о «тенденции» протестов. Науэрт ответила, что глава Госдепа опирается на «статистику» американских властей, которую Госдеп «собирает воедино».

Ли напрямую спросил, не лежит ли в основе «статистики» только Twitter оппозиции. Науэрт отказалась «углубляться» в дискуссию. Журналист задал вопрос о том, объяснит ли Госдеп когда-нибудь, что «это за источники такие». При этом Ли обратил внимание на то, что Помпео опубликовал твит с фотографией, права на которую принадлежат Associated Press, а не Госдепу.

«Правда?» – засмеялась Науэрт и сменила тему.

Зимой в в Иране прошли акции протеста, в ряде городов произошли столкновения. США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглись критике со стороны России и Китая, Франция также высказалась против.