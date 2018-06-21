Полиция Британии начала расследование из-за английских неонацистов в Волгограде

В среду британская полиция заявила, что проводит проверку по поводу кадров из волгоградского бара, где английские фанаты выбрасывали руки в нацистском приветствии и распевали антисемитские песни.

В Волгограде, где в понедельник прошел матч сборных Англии и Туниса, сняли видео, на котором видно, как трое фанатов вскидывают руки и поют антисемитские песни, упоминающие лагерь Освенцим. Песни нарушители порядка перемежали это криками: «Зиг хайль», передает Daily Mail.

«Это отвратительное поведение совершенно недопустимо, и мы его не потерпим. Мы уже проводим оперативные действия, чтобы установить личности участников и принять должные меры», – заявила руководитель следственной группы, детектив Кэролайн Марш.

Английская футбольная ассоциация строго осудила действия людей на видео.

«Позорное поведение людей на этом видео не отражает ценностей большинства английских фанатов, приехавших в Россию поддержать свою команду», – сообщил представитель ассоциации.

Газета пишет, что перед матчем с Тунисом английские футбольные фанаты и британский дипломат отдали почести погибшим в самой кровавой битве Второй Мировой войны – Сталинградской, в которой Красная Армия ценой огромных потерь переломила хребет наступающим немецким войскам.

Комментируя инцидент, британское посольство в России заявило, что советует всем приехавшим на чемпионат мира фанатам «быть добрыми гостями и следовать местным законам и обычаям».