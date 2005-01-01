Бразильской сборной мешают особенности жизни в Санкт-Петербурге

Один из лидеров сборной Бразилии, защитник ПСЖ Тиагу Силва ответил на вопрос журналистов, мешают ли «пентакампеонам» белые ночи.

«Тяжеловато для нас, мы не привыкли к этому. Вчера мы приехали в отель достаточно поздно и освободились после процедур с физиотерапевтом только в 1.30 ночи, потом пошли спать», – цитирует «Спорт-Экспресс» Силву.

По его словам, бразильцам посоветовали выключить всю технику и гаджеты и не звонить родным, «потому что потом будет очень сложно заснуть».

В Петербурге существует так называемый «официальный» период белых ночей – с 11 июня по 2 июля. В эти дни солнце опускается за горизонт примерно на 9 градусов, естественное освещение остается высоким, и вся ночь состоит из сумерек.

Белые ночи – своеобразный культурный символ Санкт-Петербурга – в это время года в городе проходят различные фестивали, концертные программы и народные гулянья. Традиционно посмотреть на белые ночи съезжается немало туристов. Однако бразильским футболистам необычное природное явление принесло лишь неудобства.

В пятницу Бразилия сыграет с Коста-Рикой на стадионе Санкт-Петербург, начало матча – в 15.00 по московскому времени. В первом матче на ЧМ-2018 бразильцы не смогли обыграть швейцарцев, сыграв с ними вничью 1:1.