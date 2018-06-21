Могилу советского разведчика Кузнецова осквернили во Львове

В ночь на четверг неизвестные разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Как передает Zaxid.net, на могиле Николая Кузнецова нарисовали желтой краской трезубец, а также и написали «враг УПА*» и «палач».

По словам пресс-секретаря нацполиции Львовской области Светланы Добровольской, следователи устанавливают личности злоумышленников. Также в полиции решают вопрос о квалификации преступления в соответствии с УК Украины.

Напомним, ранее могилу Николая Кузнецова вандалы оскверняли в августе 2017 года. Тогда неизвестные похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на Холме Славы.

Также сообщалось, что племянница Николая Кузнецова попросила администрацию Львова эксгумировать его останки с целью перезахоронить их на Родине, в селе Зырянка Свердловской области. Сейчас могила разведчика находится на Холме Славы во Львове.

Николай Кузнецов в 1942 году был заброшен в немецкий тыл под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. За время нахождения в стане противника он предупредил Москву о подготовке наступления Германии на Курской дуге, а также похитил с помощью партизан командующего особыми войсками Рейха генерала фон Ильгена.

Также Кузнецов доложил о готовящемся покушении нацистских спецслужб на глав СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции в 1943 году.

Кроме этого известно, что Кузнецов обнаружил местоположение ставки Адольфа Гитлера под кодовым названием «Вервольф».

Погиб Кузнецов 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Там разведгруппа Кузнецова встретилась с неизвестными им военнослужащими, как оказалось – бойцами УПА. По одним данным, Кузнецов погиб в перестрелке, по другим – подорвал себя гранатой.